В Одесі нещодавно розглянули складну судову справу, в якій йшлося про пенсію для ліквідатора Чорнобильської катастрофи.

Чоловік, який отримував пенсію в Одесі за віком, мав повернути переплачену суму, що викликало судову тяганину, повідомляє Politeka.

Як стало відомо з рішення Київського районного суду міста, чоловік отримував пенсію в Одесі в розмірі 3 044 гривні після того, як йому було призначено дострокове пенсійне забезпечення.

Однак згодом Пенсійний фонд України в нашій області припинив виплату цієї пенсії в Одесі, виявивши, що надані документи не підтверджують підстав для її призначення. У результаті, йому було запропоновано повернути 9 721 гривню, яку йому переплатили в період з серпня по листопад 2022 року.

Справа дійшла до суду, де визначили, що громадянин є евакуйованим з Чорнобильської зони відчуження у 1986 році та має статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Він звернувся до Пенсійного фонду із заявою про призначення виплат за віком відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Однак під час перевірки документів виявилося, що частина поданих паперів суперечила один одному, а період навчання не був врахований у страховому стажі, що призвело до відмови у призначенні грошового забезпечення.

Попри наявність відповідних посвідчень і документів, суд визнав, що рішення ПФУ про припинення виплат було неправомірним. Однак, незважаючи на це, чоловік тепер має повернути суму, що була виплачена без підстав.

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