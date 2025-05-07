В Одессе недавно рассмотрели сложное судебное дело, в котором говорилось о пенсии для ликвидатора Чернобыльской катастрофы.

Мужчина, получавший пенсию в Одессе по возрасту, должен был вернуть переплаченную сумму, вызвавшую судебную тяжбу, сообщает Politeka.

Как стало известно из решения Киевского районного суда города, мужчина получал пенсию в Одессе в размере 3044 гривны после того, как ему было назначено досрочное пенсионное обеспечение.

Однако впоследствии Пенсионный фонд Украины в нашей области прекратил выплату этой пенсии в Одессе, обнаружив, что предоставленные документы не подтверждают основания для ее назначения. В результате ему было предложено вернуть 9 721 гривну, которую ему переплатили в период с августа по ноябрь 2022 года.

Дело дошло до суда, где определили, что гражданин эвакуирован из Чернобыльской зоны отчуждения в 1986 году и имеет статус участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Он обратился в Пенсионный фонд с заявлением о назначении выплат по возрасту в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Однако при проверке документов оказалось, что часть поданных бумаг противоречила друг другу, а период обучения не был учтен в страховом стаже, что привело к отказу в назначении денежного довольствия.

Несмотря на соответствующие удостоверения и документы, суд признал, что решение ПФУ о прекращении выплат было неправомерным. Однако, несмотря на это, мужчина теперь должен вернуть сумму, выплаченную без оснований.

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