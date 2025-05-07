Отключение воды в Одессе 8 мая коснется жителей части Пересыпского района из-за аварийных ремонтных работ на водопроводных объектах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в филиале Инфоксводоканал, подчеркнув, что подача воды будет временно прекращена на отдельных улицах города. А именно без водоснабжения останутся дома по адресам: ул. Ярослава Баиса (ранее Высоцкого), 18-24, ул. Семена Палия, 125-127, а также ул. Владислава Бувалкина (ранее Бочарова), 57-73.

Период отключения - с 09:00 до 23:00 в четверг, 8 мая 2025 года. Специалисты предприятия будут выполнять аварийное вмешательство для возобновления бесперебойного и безопасного водоснабжения в микрорайоне. В компании отметили, что это необходимо для оперативного устранения повреждений на сети, которые могут угрожать стабильной работе системы.

Жителей просят заранее запастись водой и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Также «Инфоксводоканал» предоставляет несколько телефонных телефонов для справок, работающих в круглосуточном режиме: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-15-0.

Отключение воды в Одессе 8 мая является вынужденной мерой, которая позволит обеспечить надежное водоснабжение в будущем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены