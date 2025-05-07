Відключення газу у Харківській області 8 травня відбудеться з метою підтримання безпечного та стабільного функціонування системи газопостачання.

Відключення газу у Харківській області 8 травня торкнеться жителів села Водяне Зміївської громади Чугуївського району, де тимчасово призупинять газопостачання через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Як інформують у Зміївському управлінні експлуатації газового господарства Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», відключення триватиме у середу, 8 травня 2025 року, з 09:00 до 15:00.

Причина — проведення технічних заходів, спрямованих на підтримання безпечного та стабільного функціонування системи газопостачання. Такі роботи є частиною планового обслуговування мереж, що дає змогу своєчасно виявити можливі несправності та запобігти аваріям у майбутньому. Під час проведення робіт фахівці компанії мають отримати безперешкодний доступ до обладнання в приватних домоволодіннях, тому мешканців закликають перебувати вдома або залишити представникам доступ до газових приладів.

Комунальники також нагадують про дотримання правил безпеки — не вмикати газове обладнання до повного завершення робіт і офіційного підтвердження про відновлення подачі газу. У разі зміни графіку або виникнення додаткових обставин компанія обіцяє оперативно повідомити населення.

Відключення газу у Харківській області 8 травня є частиною широкої програми обслуговування мереж.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Харкові для пенсіонерів: де пропонують стабільний заробіток у 30 тисяч та гарні умови

Також Politeka писала, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують зарплату у 30 тисяч, перелік вакансій з гідною оплатою

Як повідомляла Politeka, Як отримати гуманітарну допомогу у Харкові: названо головні умови