Отключение газа в Харьковской области 8 мая произойдет с целью поддержки безопасного и стабильного функционирования системы газоснабжения.

Отключение газа в Харьковской области 8 мая коснется жителей села Водяное Змиевской общины Чугуевского района, где временно приостановят газоснабжение из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Как информируют в Змиевском управлении эксплуатации газового хозяйства Харьковского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины», отключение будет продолжаться в среду, 8 мая 2025 года, с 09:00 до 15:00.

Причина – проведение технических мероприятий, направленных на поддержание безопасного и стабильного функционирования системы газоснабжения. Такие работы являются частью планового обслуживания сетей, что позволяет своевременно выявить возможные неисправности и предотвратить аварии в будущем. Во время работ специалисты компании должны получить беспрепятственный доступ к оборудованию в частных домовладениях, поэтому жителей призывают находиться дома или оставить представителям доступ к газовым приборам.

Коммунальщики также напоминают о соблюдении правил безопасности - не включать газовое оборудование до полного завершения работ и официального подтверждения о возобновлении подачи газа. В случае изменения графика или возникновения дополнительных обстоятельств компания обещает оперативно уведомить население.

Отключение газа в Харьковской области 8 мая является частью обширной программы обслуживания сетей.

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