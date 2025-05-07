Робота для пенсіонерів у Харкові доступна в кількох варіантах, які можуть вам підійти.

Відкрито кілька вакансій, що підійдуть для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Харкові, повідомляє Politeka.

Роботодавці лояльні до віку кандидатів і пропонують офіційне працевлаштування.

На підприємство в Немишлянському районі потрібен охоронець. Заробітна плата — від 700 до 11 200 грн/міс. Бажано — військовий пенсіонер. Графік — 2/2, зручне розташування неподалік метро. Дзвінки приймаються з 10:00 до 16:00 у будні.

На склад у Слобідському районі шукають експедитора із зарплатою 20 000–30 000 грн. Графік — п’ятиденка. Вимоги: уважність, пунктуальність, командна робота, без шкідливих звичок. Офіційне оформлення гарантовано. Місце — вул. Морозова.

Компанія Inter Thermo запрошує сантехніка-монтажника на повну зайнятість. Заробітна плата — 25 000–30 000 грн/міс. Потрібен досвід, інструменти, бажано авто. Робота з поліпропіленом, PEX, зварюванням — перевага. Графік — з 9:00 до 17:00, 5/2.

Робота для пенсіонерів у Харкові доступна в усіх трьох вакансіях — роботодавці охоче розглядають кандидатури людей пенсійного віку, ветеранів і військових на лікуванні.

Широкий вибір вакансій дає змогу кожному знайти стабільний дохід незалежно від віку чи досвіду. Телефонуйте у зручний час і дізнавайтеся більше про умови.

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