Работа для пенсионеров в Киеве доступна в нескольких вариантах, которые могут вам подойти.

Открыты несколько вакансий, которые подойдут для ищущих работу для пенсионеров в Харькове, сообщает Politeka.

Работодатели лояльны к возрасту кандидатов и предлагают официальное трудоустройство.

На предприятие в Немышлянском районе нужен охранник . Заработная плата – от 700 до 11 200 грн/мес. Желательно – военный пенсионер. График — 2/2, удобное расположение недалеко от метро. Звонки принимаются с 10:00 до 16:00 по будням.

На склад в Слободском районе ищут экспедитора с зарплатой 20000–30000 грн. График – пятидневка. Требования: внимательность, пунктуальность, командный рабочий процесс, без вредных привычек. Официальное оформление гарантировано. Место – ул. Морозова.

Компания Inter Thermo приглашает сантехника-монтажника на полную занятость. Заработная плата – 25 000–30 000 грн/мес. Нужен опыт, инструменты, желательно авто. Работа с полипропиленом, PEX, сваркой – преимущество. График - с 9:00 до 17:00, 5/2.

Работа для пенсионеров в Харькове доступна во всех трех вакансиях – работодатели охотно рассматривают кандидатуры людей пенсионного возраста, ветеранов и военных на лечении.

Широкий выбор вакансий позволяет каждому найти стабильный доход независимо от возраста или опыта. Звоните в удобное время и узнайте больше об условиях.

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