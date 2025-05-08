У пасажирів з’явилися проблеми з коректною оплатою проїзду у Львові, повідомляє Politeka.
Це стосується плати за кількох пасажирів однією карткою — неправильно завалідовані поїздки можуть обернутися штрафом, попереджає ЛКП “Львівавтодор”.
Контролери дедалі частіше фіксують ситуації, коли один пасажир намагається сплатити за себе та попутника, двічі прикладаючи одну й ту саму картку до валідатора. Однак такий спосіб реєструє лише єдину поїздку — друга особа залишається без валідації та вважається безквитковим пасажиром. У такому випадку при перевірці доведеться сплатити штрафний квиток.
Щоб уникнути непорозумінь і правильно здійснити оплату проїзду у Львові за кількох осіб однією карткою, слід скористатися функцією додавання квитків на валідаторі. Для цього потрібно натиснути кнопку “Додати квитки”, обрати кількість попутників (максимально — до трьох), підтвердити дію натисканням “Продовжити” та лише після цього піднести картку до зчитувача. Екран покаже підтвердження валідації на всіх обраних осіб.
Дотримання цих простих інструкцій гарантує безпечну й легальну поїздку для вас та ваших супутників.
Пам’ятайте: некоректна валідація може зіпсувати поїздку та призвести до непередбачених витрат.
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