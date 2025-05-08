При оплате проезда во Львове следует воспользоваться одной важной функцией.

У пассажиров возникли проблемы с корректной оплатой проезда во Львове, сообщает Politeka.

Это касается платы за нескольких пассажиров одной карточкой — неправильно завалидированные поездки могут обернуться штрафом, предупреждает ЛКП Львовавтодор .

Контроллеры все чаще фиксируют ситуации, когда один пассажир пытается заплатить за себя и попутчика, дважды прикладывая одну и ту же карточку к валидатору. Однако такой способ регистрирует только единственную поездку — второй человек остается без валидации и считается безбилетным пассажиром. В таком случае при проверке придется оплатить штрафной билет.

Чтобы избежать недоразумений и правильно осуществить оплату проезда во Львове за несколько человек одной карточкой, следует воспользоваться функцией добавления билетов на валидаторе. Для этого нужно нажать кнопку "Добавить билеты", выбрать количество попутчиков (максимально - до трех), подтвердить действие нажатием "Продолжить" и только после этого поднести карту к считывателю. Экран покажет подтверждение валидации на всех избранных.

Следование этим простым инструкциям гарантирует безопасную и легальную поездку для вас и ваших спутников.