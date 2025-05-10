Місцеві мешканці не втомлюються обговорювати, коли буде впроваджена нова система оплати за проїзд в Одесі, тож розповідаємо деталі.

У Одесі вже незабаром вступить в силу нова система оплати за проїзд, яка змінить правила користування громадським транспортом, повідомляє Politeka.

Мова йде про впровадження безготівкового розрахунку та електронного квитка, що дозволить городянам відмовитися від готівки. Однак не все так швидко, як хотілося б.

Як пояснили в департаменті транспорту, нова система оплати за проїзд в Одесі передбачає інтеграцію QR-кодів. Наразі цей процес затримується через те, що на маршрутах міста працюють різні перевізники, і кожен з них має власні напрацювання щодо технологій.

Хтось уже співпрацює з ПриватБанком, а інші компанії планують встановлювати термінали для безготівкових розрахунків. Відтак для того, щоб звести все в одну єдину сітку, необхідно налагодити співпрацю між усіма учасниками процесу.

Окрім цього, нова система оплати за проїзд в Одесі повинна спочатку запровадити електронний квиток. Така зміна, на думку чиновників, не тільки дозволить уникнути використання готівки, а й дасть змогу точніше визначати кількість пільговиків, за яких потрібно компенсувати витрати з міського бюджету.

Проте, як зазначив Петро Обухов, голова транспортної комісії, у майбутньому місто повинно взагалі відмовитися від маршруток, адже їх технічний стан залишає бажати кращого. Але й на цьому зміни не закінчуються. Вже на початку літа в облцентрі можна буде відстежувати рух маршруток через мобільний додаток, так само, як і це відбувається з електротранспортом.

Усі автобуси, які працюють в місті, будуть оснащені GPS-трекерами, що дозволить одеситам у режимі реального часу бачити, де знаходиться їхня маршрутка.

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