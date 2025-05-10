Местные жители не устают обсуждать, когда будет внедрена новая система оплаты за проезд в Одессе, так что рассказываем детали.

В Одессе уже вскоре вступит в силу новая система оплаты за проезд , которая сменит правила пользования общественным транспортом, сообщает Politeka.

Речь идет о внедрении безналичного расчета и электронного билета, что позволит горожанам отказаться от наличных денег. Однако не все так быстро, как хотелось бы.

Как пояснили в департаменте транспорта, новая система оплаты за проезд в Одессе предполагает интеграцию QR-кодов. Сейчас этот процесс задерживается из-за того, что на маршрутах города работают разные перевозчики, и каждый из них имеет свои наработки по технологиям.

Кто-то уже сотрудничает с ПриватБанком, а другие компании планируют устанавливать терминалы для безналичных расчетов. Для того чтобы свести все в одну единую сетку, необходимо наладить сотрудничество между всеми участниками процесса.

Кроме того, новая система оплаты за проезд в Одессе должна сначала ввести электронный билет. Такое изменение, по мнению чиновников, не только позволит избежать использования наличных денег, но и позволит точнее определять количество льготников, при которых нужно компенсировать расходы из городского бюджета.

Однако, как отметил Петр Обухов, глава транспортной комиссии, в будущем город должен вообще отказаться от маршруток, ведь их техническое состояние оставляет желать лучшего. Но и на этом изменения не заканчиваются. Уже в начале лета в облцентре можно будет отслеживать движение маршруток через мобильное приложение, равно как и это происходит с электротранспортом.

Все автобусы, работающие в городе, будут оснащены GPS-трекерами, что позволит одесситам в режиме реального времени видеть, где находится их маршрутка.

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