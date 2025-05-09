Безкоштовний проїзд у Миколаєві передбачений для чітко визначених категорій громадян, повідомляє Politeka.

КП «Миколаївелектротранс» нагадує, що безкоштовний проїзд у Миколаєві доступний для поїздок у тролейбусах та трамваях міста. Так, до пільговиків належать учасники бойових дій, ветерани Революції гідності, а також колишні військовослужбовці та працівники органів внутрішніх справ.

Також право на безкоштовний проїзд у Миколаєві мають ветерани Національної поліції, Державної пожежної охорони, Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також служби цивільного захисту та кримінально-виконавчої служби. Крім того, пільга поширюється на ветеранів податкової міліції.

Не менш важливими є особи з інвалідністю (I, II, III групи), діти з інвалідністю та люди, які стали інвалідами внаслідок війни або військової служби. Також це стосується батьків військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти чи померли під час служби. Якщо людина має I групу або є дитиною з таким же статусом, їй можна супроводжувати одного пільговика без сплати.

Не забувають і про ліквідаторів Чорнобильської катастрофи: перша та друга категорії можуть не платити. До пільгових категорій належать й реабілітовані жертви репресій, а також люди, які постраждали від нацистських переслідувань під час Другої світової війни.

До списку входять діти з багатодітних сімей, школярі та, звісно ж, пенсіонери за віком. Однак важливо пам'ятати, що для того, щоб скористатися цією опцією, необхідно мати з собою відповідні документи, що підтверджують статус.

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