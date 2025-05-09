Бесплатный проезд в Николаеве дает возможность отдельным людям сэкономить на передвижениях по городу, так что рассказываем подробнее.

Бесплатный проезд в Николаеве предназначен для четко определенных категорий граждан, сообщает Politeka.

КП «Николаевэлектротранс» напоминает, что бесплатный проезд в Николаеве доступен для поездок в троллейбусах и трамваях города. К льготникам относятся участники боевых действий, ветераны Революции достоинства, а также бывшие военнослужащие и работники органов внутренних дел.

Право на бесплатный проезд в Николаеве имеют ветераны Национальной полиции, Государственной пожарной охраны, Госслужбы специальной связи и защиты информации, а также службы гражданской защиты и уголовно-исполнительной службы. Кроме того, льгота распространяется на ветеранов налоговой милиции.

Не менее важны лица с инвалидностью (I, II, III группы), дети с инвалидностью и люди, ставшие инвалидами в результате войны или военной службы. Также это касается родителей военнослужащих, погибших, пропавших без вести или умерших во время службы. Если человек имеет I группу или является ребенком с таким же статусом, ему можно сопровождать одного льготника без уплаты.

Не забывают и о ликвидаторах Чернобыльской катастрофы: первая и вторая категории могут не платить. К льготным категориям относятся реабилитированные жертвы репрессий, а также люди, пострадавшие от нацистских преследований во время Второй мировой войны.

В список входят дети из многодетных семей, школьники и, конечно, пенсионеры по возрасту. Однако важно помнить, что для того чтобы воспользоваться этой опцией, необходимо иметь с собой соответствующие документы, подтверждающие статус.

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