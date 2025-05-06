Місцевих мешканців хвилює, чи буде відключення газу в Полтаві 7 травня, тож розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Відключення газу в Полтаві 7 травня торкнеться одразу кількох будинків на вулиці Сортувальній, повідомляє Politeka.

Відключення газу в Полтаві 7 травня передбачає, що ремонтні роботи тривають ще з 5 числа, і на відновлення газопостачання доведеться трохи зачекати. Місцеві жителі вже другий день терплять незручності і, за словами фахівців, ситуація може змінитися до кінця дня 7 числа.

Йдеться про будинки за адресами Сортувальна 35, 37, 39, 41, 43 та 45. Там проводяться планові технічні роботи, необхідні для стабільної й безпечної подальшої подачі блакитного палива. Полтавська міськрада вже підтвердила, що газорозподіл в цих будинках припинено з понеділка.

Фахівці "Полтавагазу" звертаються до мешканців з проханням дотримуватись правил безпеки. Особливо важливо надати доступ до квартир, де розміщене газове обладнання. Інакше запуск блакитного палива затягнеться ще більше.

Оператор зможе відновити подачу лише після письмового звернення від власників і за умови, що всі технічні вимоги будуть дотримані. У містах це зазвичай займає до двох робочих днів, але в деяких випадках процес може тривати довше.

Відключення газу в Полтаві 7 травня стало викликом для багатьох родин, проте зовсім коро фахівці підприємства обіцяють повернути блакитне паливо в домівки. Детальні роз’яснення можна отримати в службі експлуатації мереж "Полтавагаз" за адресою Олеся Гончара 2 або телефоном 50 14 07.

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