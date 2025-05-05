Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Полтаві - є безліч цікавих вакансій, які можуть вам підійти, повідомляє Politeka.
Одна з найбільш актуальних пропозицій — вакансія охоронника, ЗП - 10 000 – 12 000 грн.
Вимоги:
досвід не менше 1 року;
відсутність шкідливих звичок, що перешкоджають роботі;
відповідальний;
Умови роботи:
графік день — ніч — 48;
офіційне працевлаштування;
динамічна та цікава робота в стабільній компанії;
чудовий колектив;
зарплата вчасно та двічі в місяць;
робота у м. Полтава та окремо — с. Терешки
Обов’язки:
патрулювання терріторії та згідно посадової інструкції;
підтримання порядку на будівельних майданчиках.
Водій у Полтаві отримує 30 000 – 35 000 грн.
Якщо у Вас ніколи не було досвіду роботи в таксі, не хвилюйтесь, компанія проводить повне, якісне навчання для новачків.
Потрібне:
Водійське посвідчення категорії B ;
Наявність смартфону або планшета з постійним доступом до мережі Інтернет .
Надаємо онлайн підтримку 24 години на добу.
Вантажник отримує має 18 900 грн.
Вимоги:
особисті якості: відповідальність, старанність, працьовитість, чесність, порядність
здатність працювати в команді
бажання навчатися
Обов’язки:
участь у завантаженні та розвантаженні вантажу
відбір товару згідно видаткових рахунків/накладних
Умови роботи:
З/п 18300,00 + 600,00грн (грошова компенсація за проїзд), своєчасна виплата заробітної плати двічі на місяць (аванс + з/п), п’ятиденний рабочий тиждень.
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