Робота для пенсіонерів у Полтаві, пропонується кілька вакансій з гнучким графіком, включаючи різні посади.

Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Полтаві - є безліч цікавих вакансій, які можуть вам підійти, повідомляє Politeka.

Одна з найбільш актуальних пропозицій — вакансія охоронника, ЗП - 10 000 – 12 000 грн.

Вимоги:

досвід не менше 1 року;

відсутність шкідливих звичок, що перешкоджають роботі;

відповідальний;

Умови роботи:

графік день — ніч — 48;

офіційне працевлаштування;

динамічна та цікава робота в стабільній компанії;

чудовий колектив;

зарплата вчасно та двічі в місяць;

робота у м. Полтава та окремо — с. Терешки

Обов’язки:

патрулювання терріторії та згідно посадової інструкції;

підтримання порядку на будівельних майданчиках.

Водій у Полтаві отримує 30 000 – 35 000 грн.

Якщо у Вас ніколи не було досвіду роботи в таксі, не хвилюйтесь, компанія проводить повне, якісне навчання для новачків.

Потрібне:

Водійське посвідчення категорії B ;

Наявність смартфону або планшета з постійним доступом до мережі Інтернет .

Надаємо онлайн підтримку 24 години на добу.

Вантажник отримує має 18 900 грн.

Вимоги:

особисті якості: відповідальність, старанність, працьовитість, чесність, порядність

здатність працювати в команді

бажання навчатися

Обов’язки:

участь у завантаженні та розвантаженні вантажу

відбір товару згідно видаткових рахунків/накладних

Умови роботи:

З/п 18300,00 + 600,00грн (грошова компенсація за проїзд), своєчасна виплата заробітної плати двічі на місяць (аванс + з/п), п’ятиденний рабочий тиждень.

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