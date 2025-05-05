Если вы ищете работу для пенсионеров - есть множество интересных вакансий, которые могут вам подойти, сообщает Politeka.
Одно из наиболее актуальных предложений — вакансия охранника, ЗП – 10 000 – 12 000 грн.
Требования:
опыт не менее 1 года;
отсутствие вредных привычек, препятствующих работе;
ответственный;
Условия работы:
график день – ночь – 48;
официальное трудоустройство;
динамичная и интересная работа в стабильной компании;
отличный коллектив;
зарплата вовремя и два раза в месяц;
работа в г. Полтава и отдельно - с. Терешки
Обязанности:
патрулирование территории и согласно должностной инструкции;
поддержание порядка на строительных площадках.
Водитель в Полтаве получает 30000 – 35000 грн.
Если у Вас никогда не было опыта работы в такси, не беспокойтесь, компания проводит полное, качественное обучение для новичков.
Требуется:
Водительское удостоверение категории B;
Наличие смартфона или планшета с постоянным доступом к сети Интернет.
Оказываем онлайн поддержку 24 часа в сутки.
Грузчик получает 18 900 грн.
Требования:
личные качества: ответственность, усердие, трудолюбие, честность, порядочность
способность работать в команде
желание учиться
Обязанности:
участие в погрузке и разгрузке груза
отбор товара согласно расходным счетам/накладным
Условия работы:
З/п 18300,00 + 600,00грн (денежная компенсация за проезд), своевременная выплата заработной платы дважды в месяц (аванс + з/п), пятидневная рабочая неделя.
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