Работа для пенсионеров в Полтаве, предлагается несколько вакансий с гибким графиком, включая разные должности.

Если вы ищете работу для пенсионеров - есть множество интересных вакансий, которые могут вам подойти, сообщает Politeka.

Одно из наиболее актуальных предложений — вакансия охранника, ЗП – 10 000 – 12 000 грн.

Требования:

опыт не менее 1 года;

отсутствие вредных привычек, препятствующих работе;

ответственный;

Условия работы:

график день – ночь – 48;

официальное трудоустройство;

динамичная и интересная работа в стабильной компании;

отличный коллектив;

зарплата вовремя и два раза в месяц;

работа в г. Полтава и отдельно - с. Терешки

Обязанности:

патрулирование территории и согласно должностной инструкции;

поддержание порядка на строительных площадках.

Водитель в Полтаве получает 30000 – 35000 грн.

Если у Вас никогда не было опыта работы в такси, не беспокойтесь, компания проводит полное, качественное обучение для новичков.

Требуется:

Водительское удостоверение категории B;

Наличие смартфона или планшета с постоянным доступом к сети Интернет.

Оказываем онлайн поддержку 24 часа в сутки.

Грузчик получает 18 900 грн.

Требования:

личные качества: ответственность, усердие, трудолюбие, честность, порядочность

способность работать в команде

желание учиться

Обязанности:

участие в погрузке и разгрузке груза

отбор товара согласно расходным счетам/накладным

Условия работы:

З/п 18300,00 + 600,00грн (денежная компенсация за проезд), своевременная выплата заработной платы дважды в месяц (аванс + з/п), пятидневная рабочая неделя.

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