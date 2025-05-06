Местных жителей волнует, будет ли отключение газа в Полтаве 7 мая, поэтому рассказываем, кому и к чему готовиться.

Отключение газа в Полтаве 7 мая коснется сразу нескольких домов по улице Сортировочной, сообщает Politeka.

Отключение газа в Полтаве 7 мая предполагает, что ремонтные работы продолжаются еще с 5 числа, и восстановления газоснабжения придется немного подождать. Местные жители уже второй день терпят неудобства и, по словам специалистов, ситуация может измениться к концу 7 числа.

Речь идет о домах по адресам Сортировочная 35, 37, 39, 41, 43 и 45. Там проводятся плановые технические работы, необходимые для стабильной и безопасной последующей подачи голубого топлива. Полтавский горсовет уже подтвердил, что газораспределение в этих домах приостановлено с понедельника.

Специалисты "Полтавагаза" обращаются к жителям с просьбой соблюдать правила безопасности. Особенно важно предоставить доступ к квартирам, где расположено газовое оборудование. Иначе запуск голубого топлива затянется еще больше.

Оператор сможет возобновить подачу только после письменного обращения от владельцев и при условии, что все технические требования будут соблюдены. В городах это обычно занимает до двух рабочих дней, но в некоторых случаях процесс может занять больше времени.

Отключение газа в Полтаве 7 мая стало вызовом для многих семей, однако совсем коро специалисты предприятия обещают вернуть голубое топливо в дома. Подробные разъяснения можно получить в службе эксплуатации сетей "Полтавагаз" по адресу Олеся Гончара 2 или по телефону 50 14 07.

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