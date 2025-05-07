Синоптики вже розповіли про те, чого чекати від прогнозу погоди у Львові на 8 травня.

Прогноз погоди у Львові на 8 травня свідчить, що дощів не буде, повідомляє Politeka.

Такі дані надає sinoptik.ua.

Температура повітря впродовж доби коливатиметься від +2°C уранці до +11°C у післяобідню пору. Вночі очікується близько +7°C, а відчуватиметься як +6°C. Атмосферний тиск стабільний — 737–738 мм рт. ст., вологість змінюватиметься від 76% уранці до 41% у другій половині дня.

Варто зазначити, що висока вологість ускладнює терморегуляцію організму, оскільки уповільнює випаровування поту, що може призвести до перегріву. Також вона створює сприятливі умови для розмноження плісняви, бактерій і вірусів, що негативно впливає на здоров’я дихальної системи.

Вітер слабкий, зі швидкістю 1,1–2,5 м/с. Імовірність опадів протягом усього дня не перевищить 12%.

У народному календарі на 8 травня йдеться: якщо цього дня дощ пройде тричі — рік буде врожайним. Також вважалося, що висока й крута райдуга — до гарної погоди, а низька й розлога — до негоди. Примітно, що за останні 130 років максимальна температура у Львові в цей день фіксувалася у 1966 році — +26°C, а найнижча була у 1953-му — 0°C.

Отже, прогноз погоди у Львові на 8 травня обіцяє відносно прохолодний, але спокійний весняний день без дощів — чудова нагода для прогулянок і активностей на свіжому повітрі.

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