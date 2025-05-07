Синоптики уже рассказали о том, что ждать от прогноза погоды во Львове на 8 мая.

Прогноз погоды во Львове на 8 мая свидетельствует о том, что дождей не будет, сообщает Politeka.

Такие данные предоставляет sinoptik.ua .

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +2°C утром до +11°C в послеобеденное время. Ночью ожидается около +7°C, а будет ощущаться как +6°C. Атмосферное давление стабильное - 737-738 мм рт. ст., влажность будет изменяться с 76% утром до 41% во второй половине дня.

Следует отметить, что высокая влажность затрудняет терморегуляцию организма, поскольку замедляет испарение пота, что может привести к перегреву. Также она создает благоприятные условия для размножения плесени, бактерий и вирусов, что отрицательно сказывается на здоровье дыхательной системы.

Ветер слабый, со скоростью 1,1–2,5 м/с. Вероятность осадков в течение всего дня не превысит 12%.

В народном календаре на 8 мая говорится: если в этот день дождь пройдет трижды, то год будет урожайным. Также считалось, что высокая и крутая радуга — к хорошей погоде, а низкая и раскидистая — к непогоде. Примечательно, что за последние 130 лет максимальная температура во Львове в этот день фиксировалась в 1966 году +26°C, а самая низкая была в 1953-м - 0°C.

Итак, прогноз погоды во Львове на 8 мая обещает относительно прохладный, но спокойный весенний день без дождей – отличный повод для прогулок и активностей на свежем воздухе.

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