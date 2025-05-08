Це рішення зробить пересадку простішою та швидшою, а поїздки — комфортнішими.

Новий графік електричок в Києві запрацював з початку тижня, тепер міські кільцеві електропотяги прибуватимуть на зупинки за оновленим розкоадом, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у Kyiv City Express.

Так, вони прибуватимуть на станції Святошин на 1 або 2 колії зручної «острівної» платформи. Це рішення зробить пересадку простішою та швидшою, а поїздки — комфортнішими.

Ця станція є однією з найзавантаженіших на кільці — щодня там перевозить близько 10 тисяч пасажирів. Щоб забезпечити зручні пересадки між кільцевими та приміськими рейсами, було змінено маршрути та впроваджено новий графік електричок в Києві.

Відтепер зі Святошина зручно пересідати на такі рейси:

№6605 та №6609: Борщагівка — Тетерів (відпр. 08:40 і 11:47 / приб. 10:06 і 13:16);

№6615: Київ — Тетерів (15:16 / 16:48);

№6673: Борщагівка — Буча (16:11 / 16:35);

№6619: Київ — Коростень (18:10 /21:12);

№6679: Святошин — Немішаєве (21:04 / 21:44).

А назад на станцію можна приїхати такими поїздами:

№6670: Немішаєве — Святошин (05:15 / 05:52);

№6606: Тетерів — Борщагівка (06:16 / 07:45);

№6608: Коростень — Борщагівка (05:40 / 08:47);

№6614: (11:14 / 12:36);

№6620: (відпр. 14:34 / приб. 17:40);

№6624: (відпр. 19:29 / приб. 20:54).

Завдяки злагодженій роботі залізничників пасажири тепер отримають не лише зрозумілий і стабільний новий графік електричок в Києві, а й комфортну та безпечну посадку.

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