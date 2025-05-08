Это решение сделает пересадку более простой и быстрой, а поездки более комфортными.

Новый график электричек в Киеве заработал с начала недели, теперь городские кольцевые электропоезда будут прибывать на остановки по обновленному раскоаду, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Kyiv City Express.

Так, они будут прибывать на станции Святошино на 1 или 2 пути удобной «островной» платформы. Это решение сделает пересадку более простой и быстрой, а поездки более комфортными.

Эта станция одна из самых загруженных на кольце — ежедневно там перевозит около 10 тысяч пассажиров. Чтобы обеспечить удобные пересадки между кольцевыми и пригородными рейсами, были изменены маршруты и введен новый график электричек в Киеве.

Отныне из Святошино удобно пересаживаться на следующие рейсы:

№6605 и №6609: Борщаговка - Тетерев (отпр. 08:40 и 11:47 / приб. 10:06 и 13:16);

№6615: Киев - Тетерев (15:16 / 16:48);

№6673: Борщаговка - Буча (16:11 / 16:35);

№6619: столица - Коростень (18:10 /21:12);

№6679: Святошино - Немешаево (21:04 / 21:44).

А обратно на станцию ​​можно приехать следующими поездами:

№6670: Немешаево - Святошино (05:15 / 05:52);

№6606: Тетерев - Борщаговка (06:16 / 07:45);

№6608: Коростень - Борщаговка (05:40 / 08:47);

№6614: (11:14 / 12:36);

№6620: (отпр. 14:34 / приб. 17:40);

№6624: (отпр. 19:29 / приб. 20:54).

Благодаря слаженной работе железнодорожников, пассажиры теперь получат не только понятный и стабильный новый график электричек в Киеве, но и комфортную и безопасную посадку.

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