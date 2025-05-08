Новый график электричек в Киеве заработал с начала недели, теперь городские кольцевые электропоезда будут прибывать на остановки по обновленному раскоаду, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в Kyiv City Express.
Так, они будут прибывать на станции Святошино на 1 или 2 пути удобной «островной» платформы. Это решение сделает пересадку более простой и быстрой, а поездки более комфортными.
Эта станция одна из самых загруженных на кольце — ежедневно там перевозит около 10 тысяч пассажиров. Чтобы обеспечить удобные пересадки между кольцевыми и пригородными рейсами, были изменены маршруты и введен новый график электричек в Киеве.
Отныне из Святошино удобно пересаживаться на следующие рейсы:
- №6605 и №6609: Борщаговка - Тетерев (отпр. 08:40 и 11:47 / приб. 10:06 и 13:16);
- №6615: Киев - Тетерев (15:16 / 16:48);
- №6673: Борщаговка - Буча (16:11 / 16:35);
- №6619: столица - Коростень (18:10 /21:12);
- №6679: Святошино - Немешаево (21:04 / 21:44).
А обратно на станцию можно приехать следующими поездами:
- №6670: Немешаево - Святошино (05:15 / 05:52);
- №6606: Тетерев - Борщаговка (06:16 / 07:45);
- №6608: Коростень - Борщаговка (05:40 / 08:47);
- №6614: (11:14 / 12:36);
- №6620: (отпр. 14:34 / приб. 17:40);
- №6624: (отпр. 19:29 / приб. 20:54).
Благодаря слаженной работе железнодорожников, пассажиры теперь получат не только понятный и стабильный новый график электричек в Киеве, но и комфортную и безопасную посадку.
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