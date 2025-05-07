Відключення газу у Дніпрі 8 травня стосуватиметься лише окремих клієнтів Газмережі.

Відключення газу у Дніпрі 8 травня відбудеться через планові ресонтні роботи, що були запроваджені ще в кінці минулого місяця, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба Газмережі.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання фахівцями Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», 8 травня 2025 року буде тимчасово припинено подачу блакитного палива. Обмеженняя станеться для мешканців будинку за адресою: вул. Новорічна, 73, під’їзд № 2.

Поновлення газопостачання відбудеться одразу після завершення робіт. Важливо: мешканці повинні надати доступ до кожного газифікованого помешкання працівникам газової служби. Це необхідно відповідно до п. 4–8 глави 8 розділу V Правил технічної експлуатації систем газопостачання, затверджених наказом Міненерго №402 від 21.10.2024 року.

Згідно з вимогами, перед повторним підключенням після відключення газу у Дніпрі 8 травня всі елементи системи газопостачання проходять зовнішній огляд і тестування тиском повітря. Перезапуск послуг без цих процедур заборонено.

Нагадуємо: усі роботи з реконструкції та обслуговування газових мереж фінансуються за рахунок тарифу на розподіл блакитного палива. Тож своєчасна оплата за доставку блакитного палива напряму впливає на якість та оперативність виконання таких робіт.

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