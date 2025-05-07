Отключение газа в Днепре 8 мая будет касаться только отдельных клиентов Газсети.

Отключение газа в Днепре 8 мая произойдет из-за плановых ресонтных работ, которые были введены еще в конце прошлого месяца, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба Газсети.

В связи с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения специалистами Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины», 8 мая 2025 года будет временно прекращена подача голубого топлива. Ограничение произойдет для жильцов дома по адресу ул. Новогодняя, ​​73, подъезд №2 .

Возобновление газоснабжения произойдет сразу после завершения ремонтов. Важно: жильцы должны предоставить доступ к каждому газифицированному помещению работникам газовой службы. Это необходимо согласно п. 4-8 главы 8 раздела V Правил технической эксплуатации систем газоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №402 от 21.10.2024 года.

Согласно требованиям перед повторным подключением после отключения газа в Днепре 8 мая все элементы системы газоснабжения проходят внешний осмотр и тестирование давлением воздуха. Перезапуск услуг без этих процедур запрещен.

Все работы по реконструкции и обслуживанию газовых сетей финансируются за счет тарифа на распределение голубого топлива. Так что своевременная оплата за доставку голубого топлива напрямую влияет на качество и оперативность выполнения таких работ.

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