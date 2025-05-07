Підвищення тарифів на газ у Дніпрі не буде, проте окремі категорії споживачів природного газу зіткнуться зі збільшенням витрат.

Підвищення тарифів на газ у Дніпрі не буде, проте потрібно буде платити за нову послугу - вже в травні надійдуть "треті" платіжки, повідомляє Politeka.net.

Розкриваємо подробиці, за що доведеться платити більше.

Компанія "Нафтогаз України" вирішила продовжити дію тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Таким чином, у травні, червні та наступних місяцях приватні клієнти компанії зможуть отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною — 7,96 грн за кубометр.

Одночасно компанія попередила про можливі обмеження споживання газу наступної зими, що може включати тимчасове припинення постачання палива до домівок та квартир. Однак, це поки що лише один із можливих сценаріїв, і в "Нафтогазі" запевняють, що роблять все можливе для уникнення такого розвитку подій. Вони підкреслюють, що відновлення газопостачання після його припинення значно складніше, ніж в разі з електричним постачанням.

Тобто підвищення тарифів на газ у Дніпрі не буде, проте окремі категорії споживачів природного газу зіткнуться зі збільшенням витрат, оскільки з'явиться додатковий платіж за нову послугу з технічного обслуговування будівель. Такий рахунок отримують мешканці багатоквартирних будинків за новий сервіс із технічного обслуговування будівлі.

Вартість послуги може значно відрізнятися: для одних вона становитиме приблизно 100 грн, а для інших перевищить 1 тис. грн. Як пояснили на порталі ТОВ "Газорозподільні мережі України", ціна залежить від низки чинників:

протяжності загальних мереж;

кількості муфтових з'єднань;

кранів у будинку.

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