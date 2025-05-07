Повышения тарифов на газ в Днепре не будет, однако отдельные категории потребителей природного газа столкнутся с увеличением затрат.

Повышения тарифов на газ в Днепре не будет, однако нужно будет платить за новую услугу – уже в мае поступят третьи платежки, сообщает Politeka.net.

Раскрываем подробности, за что придется платить больше.

Компания "Нафтогаз Украины" решила продлить действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Таким образом, в мае, июне и в следующих месяцах частные клиенты компании смогут получать голубое топливо по фиксированной цене - 7,96 грн за кубометр.

Одновременно компания предупредила о возможных ограничениях потребления газа следующей зимой, что может включать временное прекращение поставок топлива в дома и квартиры. Однако это пока лишь один из возможных сценариев, и в "Нафтогазе" уверяют, что делают все возможное во избежание такого развития событий. Они подчеркивают, что восстановление газоснабжения после его прекращения значительно сложнее, чем в случае с электрическим снабжением.

То есть, повышение тарифов на газ в Днепре не будет, однако отдельные категории потребителей природного газа столкнутся с увеличением расходов, поскольку появится дополнительный платеж за новую услугу по техническому обслуживанию зданий. Такой счет получают жильцы многоквартирных домов за новый сервис по техническому обслуживанию здания.

Стоимость услуги может значительно отличаться: для одних она составит примерно 100 грн, а для других превысит 1 тыс. грн. грн. Как пояснили на портале ООО "Газораспределительные сети Украины", цена зависит от ряда факторов:

протяженности общих сетей;

количества муфтовых соединений;

кранов в доме.

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