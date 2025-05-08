Грошова допомога для пенсіонерів у Вінниці допомагає літнім людям покривати базові потреби, на які їм часто не вистачає коштів.

З 1 травня 2025 року грошова допомога для пенсіонерів у Вінниці буде надаватися певним категоріям, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів у Вінниці передбачає підтримку тих, хто має мінімальну пенсію. Саме такі особи можуть розраховувати на додаткові кошти від місцевої влади.

Грошова допомога для пенсіонерів у Вінниці продовжує діяти, і для деяких категорій громадян вона навіть збільшиться. Відповідні зміни були внесені до програми «Основні напрямки соціальної політики міської територіальної громади на 2022-2026 роки» під час сесії міської ради 25 квітня.

Зокрема, у зв'язку з підвищенням мінімальної пенсії до 3 000 грн, буде збільшено і муніципальну надбавку для літніх людей, яка надходить щоквартально.

Міський голова Сергій Моргунов зазначив, що у 2025 році після індексації з 2700 до 3000 грн муніципальна доплата також буде змінена. Відтепер її надаватимуть тим, чиї доходи залишаються на мінімальному рівні.

За підсумками першого кварталу цього року гроші вже отримали 3415 вінничан, і ця сума становить 500 грн на кожного отримувача.

Тим, хто звертається за підтримкою вперше, потрібно подати кілька документів до управлінь соціального захисту населення — Лівобережного або Правобережного. Зокрема, потрібно надати заяву на ім’я директора департаменту соціальної політики міської ради, паспорт громадянина України або ID-картку, довідку про реєстрацію, а також посвідчення, якщо воно є.

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