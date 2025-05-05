Грошова допомога у Полтаві, стало відомо, хто може отримати і як зареєструватися.

У Полтаві триває реєстрація на отримання багатоцільової грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), передає Politeka.

Програма стартувала з 13 січня 2025 року і охоплює також ще 10 міст України. Збір даних і оформлення заяв забезпечує офіційний партнер УВКБ ООН — благодійний фонд «Право на захист».

Сума грошової допомоги у Полтаві становить 3 600 гривень на одну людину на місяць. Загалом, за три місяці, кожен член родини може отримати 10 800 грн.

Хто має право отримання:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО);

Люди, які повернулися на постійне місце проживання після переміщення — як в межах України, так і з-за кордону.

Умови отримання фінансової підтримки:

Сукупний дохід сім’ї не повинен перевищувати 5 400 грн на одного члена родини.

Критерії соціальної вразливості:

Одинокі батьки з дітьми до 18 років або особи віком від 55 років;

Домогосподарства, які складаються з одного або кількох пенсіонерів;

Сім’ї, де є люди з інвалідністю або ті, хто має серйозні хронічні захворювання.

Подати заявку можна у спеціально відкритих пунктах збору даних у місті.

До слова про підвищення тарифів у Полтаві з 1 квітня на воду: за централізоване водопостачання місцевим мешканцям доведеться платити 18 грн/міс (з ПДВ); за водовідведення — також 18.

Тоді загальна абонентська плата буде становити 36 гривень, паніше її розмір складав 30.

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