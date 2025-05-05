Денежная помощь в Полтаве, стало известно, кто может получить и как зарегистрироваться.

В Полтаве идет регистрация на получение многоцелевой денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), передает Politeka.

Программа стартовала с 13 января 2025 года и охватывает еще 10 городов Украины.

Сумма денежной помощи в Полтаве составляет 3600 гривен на одного человека в месяц. Всего за три месяца каждый член семьи может получить 10 800 грн.

Кто имеет право на получение:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ);

Люди, вернувшиеся на постоянное место жительства после перемещения — как внутри Украины, так и из-за границы.

Условия получения финансовой поддержки:

Совокупный доход семьи не должен превышать 5400 грн на одного члена семьи.

Критерии социальной уязвимости:

Одинокие родители с детьми до 18 лет или лица от 55 лет;

домохозяйства, состоящие из одного или нескольких пенсионеров;

Семьи, где есть люди с инвалидностью или имеющие серьезные хронические заболевания.

Подать заявку можно в специально открытых пунктах сбора данных в городе.

К слову о повышении тарифов в Полтаве с 1 апреля на воду: за централизованное водоснабжение местным жителям придется платить 18 грн/мес (с НДС); за водоотвод – также 18.

Тогда общая абонентская плата будет составлять 36 гривен, более ее размер составлял 30 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, о новых правилах для переселенцев: кто останется без выплат в 2025 году

Также Politeka писала, кто получит повышенные выплаты в мае, названные суммы.

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: как получить.