В Полтаве идет регистрация на получение многоцелевой денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), передает Politeka.
Программа стартовала с 13 января 2025 года и охватывает еще 10 городов Украины.
Сумма денежной помощи в Полтаве составляет 3600 гривен на одного человека в месяц. Всего за три месяца каждый член семьи может получить 10 800 грн.
Кто имеет право на получение:
Внутри перемещенные лица (ВПЛ);
Люди, вернувшиеся на постоянное место жительства после перемещения — как внутри Украины, так и из-за границы.
Условия получения финансовой поддержки:
Совокупный доход семьи не должен превышать 5400 грн на одного члена семьи.
Критерии социальной уязвимости:
Одинокие родители с детьми до 18 лет или лица от 55 лет;
домохозяйства, состоящие из одного или нескольких пенсионеров;
Семьи, где есть люди с инвалидностью или имеющие серьезные хронические заболевания.
Подать заявку можно в специально открытых пунктах сбора данных в городе.
К слову о повышении тарифов в Полтаве с 1 апреля на воду: за централизованное водоснабжение местным жителям придется платить 18 грн/мес (с НДС); за водоотвод – также 18.
Тогда общая абонентская плата будет составлять 36 гривен, более ее размер составлял 30 гривен.
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