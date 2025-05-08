Денежная помощь для пенсионеров в Виннице помогает пожилым людям покрывать базовые нужды, на которые часто не хватает средств.

С 1 мая 2025 года денежная помощь для пенсионеров в Виннице будет предоставляться определенным категориям, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров в Виннице предусматривает поддержку тех, кто имеет минимальную пенсию. Именно такие лица могут рассчитывать на дополнительные средства от местных властей.

Денежная помощь для пенсионеров в Виннице продолжает действовать, и для некоторых категорий граждан она даже увеличится. Соответствующие изменения были внесены в программу «Основные направления социальной политики городского территориального общества на 2022-2026 годы» во время сессии городского совета 25 апреля.

В частности, в связи с повышением минимальной пенсии до 3 000 грн, будет увеличена и муниципальная надбавка для пожилых людей, поступающая ежеквартально.

Мэр Сергей Моргунов отметил, что в 2025 году после индексации с 2700 до 3000 грн муниципальная доплата также будет изменена. Теперь ее будут предоставлять тем, чьи доходы остаются на минимальном уровне.

По итогам первого квартала этого года деньги уже получили 3415 виннитчан, и эта сумма составляет 500 грн на каждого получателя.

Тем, кто обращается за поддержкой впервые, нужно подать несколько документов в управления социальной защиты населения — Левобережного или Правобережного. В частности, нужно предоставить заявление на имя директора департамента социальной политики городского совета, паспорт гражданина Украины или ID-карту, справку о регистрации, а также удостоверение, если оно есть.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, о новых правилах для переселенцев: кто останется без выплат в 2025 году

Также Politeka писала, кто получит повышенные выплаты в мае, названные суммы.

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: как получить.