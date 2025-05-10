Вразливим групам населення у місті надається грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві, тож розповідаємо про зміни.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві передбачає, що літні люди отримуватимуть соціальні виплати від держави, однак з певними змінами в умовах їх нарахування, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві, зокрема, зазнає коригувань у зв’язку з перепризначенням субсидій і додатковими виплатами від міжнародних організацій.

Зокрема, з 1 травня Пенсійний фонд України почав роботу з перепризначення житлових субсидій для громадян. Більшість літніх осіб, які вже отримували їх, зможуть автоматично продовжити виплати на підставі наявної інформації. Проте є кілька категорій, для яких необхідно буде подати нову заяву.

Це стосується тих, хто орендує житло, має внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у складі домогосподарства або був у списках на субсидії, але на опалювальний період отримав нульову допомогу.

Тим часом, в нашій області також продовжується програма, якою надається грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві. Ініціатива від Всесвітньої продовольчої програми ООН буде діяти до кінця травня 2025 року.

Відповідно до умов, доплати до пенсій отримають не тільки літні люди, але й інші вразливі категорії населення, зокрема, люди з інвалідністю та діти з інвалідністю. Важливо зазначити, що підтримку можуть отримати тільки ті, хто не користується іншими соціальними виплатами, зокрема, від міжнародних організацій.

Згідно з ініціативою, особи отримають різницю між їхньою пенсією та 3 250 грн. Наприклад, якщо забезпечення становить 2 500 грн, то до неї буде додано ще 750. Ці кошти будуть нараховуватись автоматично, тому не потрібно подавати жодних додаткових заявок або реєстраційних документів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, про нові правила для переселенців: хто залишиться без виплат у 2025 році

Також Politeka писала, хто отримає підвищені виплати у травні, названі суми.

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: як отримати.