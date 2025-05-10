Уязвимым группам населения в городе предоставляется денежная помощь для пенсионеров в Николаеве, поэтому рассказываем об изменениях.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве предусматривает, что пожилые люди будут получать социальные выплаты от государства, однако с определенными изменениями в условиях их начисления, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве, в частности, подвергается корректировкам в связи с переназначением субсидий и дополнительными выплатами от международных организаций.

В частности, с 1 мая Пенсионный фонд Украины начал работу по переназначению жилищных субсидий для граждан. Большинство уже получавших их пожилых лиц смогут автоматически продлить выплаты на основании имеющейся информации. Однако существует несколько категорий, для которых необходимо будет подать новое заявление.

Это касается тех, кто арендует жилье, имеет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в составе домохозяйства или был в списках на субсидии, но на отопительный период получил нулевую поддержку.

Между тем, в нашей области продолжается программа, которой предоставляется денежная помощь для пенсионеров в Николаеве. Инициатива от Всемирной продовольственной программы ООН будет действовать до конца мая 2025 года.

Согласно условиям, доплаты к пенсиям получат не только пожилые люди, но и другие уязвимые категории населения, в частности, люди с инвалидностью и дети с инвалидностью. Важно отметить, что поддержку могут получить только те, кто не пользуется другими социальными выплатами, в частности от международных организаций.

Согласно инициативе, лица получат разницу между их пенсией и 3250 грн. Например, если обеспечение составляет 2500 грн, то к ней будет добавлено еще 750. Эти средства будут начисляться автоматически, поэтому не нужно подавать никаких дополнительных заявок или регистрационных документов.

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