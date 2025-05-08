Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі торкнеться електроенергії, повідомляє Politeka.

З 1 травня 2025 року мешканців чекає неприємна новина, адже буде підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі. Зокрема, це стосується тих, хто користується електроопаленням, адже уряд ухвалив рішення про скасування пільгової вартості для таких споживачів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі передбачає, що для власників будинків з електроопаленням ситуація змінюється кардинально. До цього часу для них діяла пільгова ціна — 2,64 грн за кВт-год за перші 2000 кВт-год. Але вже з травня ця цифра виросте до 4,32 грн за кожен кіловат.

Окрім електроенергії, стрибок цін може стосуватися й інших платіжок. Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради, нещодавно зазначив, що деякі ціни змінювалися ще в 2023 році, але частина з них залишалась на тому ж рівні з 2021. Оскільки питання тарификації залишається відкритим, не варто виключати нові зміни і в інших сферах, таких як газ чи вода.

Однак, поки що нічого із інших платіжок не зросло, зокрема через мораторій на зміну вартості. але не варто розслаблятися, кажуть експерти. Загалом, ситуація наразі є непростою. Тому мешканцям міста варто бути готовими до можливих змін у своїх рахунках.

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