Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье коснется электроэнергии, сообщает Politeka.

С 1 мая 2025 жителей ждет неприятная новость, ведь будет повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье. В частности, это касается тех, кто пользуется электроотоплением, ведь правительство приняло решение об отмене льготной стоимости таких потребителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье предполагает, что для владельцев домов с электроотоплением ситуация меняется кардинально. До этого времени для них действовала льготная цена - 2,64 грн за кВт-ч за первые 2000 кВт-ч. Но уже с мая эта цифра вырастет до 4,32 грн. за каждый киловатт.

Кроме электроэнергии, скачок цен может касаться и других платежек. Андрей Герус, председатель комитета Верховной Рады, недавно отметил, что некоторые цены менялись еще в 2023 году, но часть из них оставалась на том же уровне с 2021 года. Поскольку вопрос тарификации остается открытым, не стоит исключать новые изменения и в других сферах, таких как газ или вода.

Однако пока ничего из других платежек не выросло, в частности из-за моратория на изменение стоимости. но не следует расслабляться, говорят эксперты. В общем, ситуация пока непростая. Поэтому жителям города следует готовиться к возможным изменениям в своих счетах.

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