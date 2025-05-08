Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Харкові, то кілька цих вакансій можуть вам допомогти.

Робота для пенсіонерів в Харкові пропонує актуальні вакансії з гнучкими умовами, повідомляє Politeka.

У Харкові з’явились нові вакансії, які чудово підійдуть для людей пенсійного віку. До прикладу, на підприємство у Немишлянському районі терміново потрібен охоронець. Бажано — військовий пенсійного віку. Умови праці комфортні, зміни 2/2, об’єкт розташований у межах міста, поруч із метро. Дзвінки приймаються у робочі дні з 10:00 до 16:00. Зарплата - 700 - 11 200 грн. за місяць.

Також Харківський метрополітен запрошує підсобного працівника для покосу трави вздовж трамвайних колій. Пропонують повну зайнятість, спецодяг, стабільну зарплату, соціальний пакет і пільги на оплату ЖКГ. Вакансія відкрита для чоловіків будь-якого віку, можливе бронювання.

Ще одна можливість — вакансія водія категорій B, C, C1 на доставку питної води. Робота по місту, повна зайнятість, стабільна оплата (від 23 тис. грн). Розглядають також кандидатів з інвалідністю та студентів.

Робота для пенсіонерів в Харкові — це не лише підробіток, а й спосіб зберігати активність і бути корисним. Детальніше дізнатись можна за телефонами роботодавців або у кадрових відділах підприємств.