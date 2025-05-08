Если вы ищете работу пенсионером в Харькове, то несколько этих вакансий могут вам помочь.

Работа для пенсионеров в Харькове предлагает актуальные вакансии с гибкими условиями, сообщает Politeka.

В Харькове появились новые вакансии, которые отлично подойдут для людей пенсионного возраста. К примеру, на предприятие в Немышлянском районе срочно нужен охранник . Желательно – военный пенсионного возраста. Условия труда комфортны, изменения 2/2, объект расположен в черте города, рядом с метро. Звонки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Зарплата – 700 – 11 200 грн. в месяц.

Также Харьковский метрополитен приглашает подсобного работника для покоса травы вдоль трамвайных путей. Предлагают полную занятость, спецодежду, стабильную зарплату, социальный пакет и льготы на оплату ЖКХ. Вакансия открыта для мужчин любого возраста, возможно бронирование.

Еще одна возможность – вакансия водителя категорий B, C, C1 на доставку питьевой воды. Работа по городу, полная занятость, стабильная оплата (от 23 тыс. грн.). Рассматривают также кандидатов с инвалидностью и студентов.

Работа для пенсионеров в Харькове — это не только подработка, но способ сохранять активность и быть полезным. Более подробно узнать можно по телефонам работодателей или в кадровых отделах предприятий.