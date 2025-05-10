Подорожчання проїзду на Одещині в 2025 році стало темою номер один для обговорення серед місцевих мешканців.

Подорожчання проїзду на Одещині хвилює людей, адже це відбивається на сімешному бюджеті багатьох, повідомляє Politeka.

Як з’ясувалося, подорожчання проїзду на Одещині не однакове для всіх: деякі райони відчули його значно сильніше, ніж інші. Наприклад, жителі обласного центру та прилеглих населених пунктів стали свідками стрімкого зростання цін на автобуси та маршрутки.

Зокрема, у маршрутках, що з’єднують наш облцентр та Південне, тариф на популярних маршрутах №67 і №68 піднявся на 20 гривень, тепер поїздка коштує 70 гривень. Ті, хто часто їздить цією дорогою, вже встигли відчути на собі ці зміни.

Подорожчання проїзду на Одещині також торкнулося й жителів Ізмаїла: там за поїздку тепер доведеться викласти не 15, а 20 гривень. Не оминули стрибки вгору і міський транспорт. В облцентрі, ще на початку року, ціна квитка в трамваї та тролейбусі піднялася до 15 гривень.

Оскільки витрати на паливо та запчастини для транспорту продовжують зростати, експерти не виключають можливості подальших змін протягом року. Однак пільги для школярів і студентів поки що залишаються, що дає надію на те, що хоча б ці категорії громадян зможуть заощадити частину грошей.

Для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, пропонуються абонементи: на трамвай чи тролейбус — 420 грн на місяць, а на обидва види транспорту — 567.

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