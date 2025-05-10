Подорожчання проїзду на Одещині хвилює людей, адже це відбивається на сімешному бюджеті багатьох, повідомляє Politeka.
Як з’ясувалося, подорожчання проїзду на Одещині не однакове для всіх: деякі райони відчули його значно сильніше, ніж інші. Наприклад, жителі обласного центру та прилеглих населених пунктів стали свідками стрімкого зростання цін на автобуси та маршрутки.
Зокрема, у маршрутках, що з’єднують наш облцентр та Південне, тариф на популярних маршрутах №67 і №68 піднявся на 20 гривень, тепер поїздка коштує 70 гривень. Ті, хто часто їздить цією дорогою, вже встигли відчути на собі ці зміни.
Подорожчання проїзду на Одещині також торкнулося й жителів Ізмаїла: там за поїздку тепер доведеться викласти не 15, а 20 гривень. Не оминули стрибки вгору і міський транспорт. В облцентрі, ще на початку року, ціна квитка в трамваї та тролейбусі піднялася до 15 гривень.
Оскільки витрати на паливо та запчастини для транспорту продовжують зростати, експерти не виключають можливості подальших змін протягом року. Однак пільги для школярів і студентів поки що залишаються, що дає надію на те, що хоча б ці категорії громадян зможуть заощадити частину грошей.
Для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, пропонуються абонементи: на трамвай чи тролейбус — 420 грн на місяць, а на обидва види транспорту — 567.
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