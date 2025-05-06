Підвищення тарифів на газ в Одесі у травні 2025 року торкнулося вартості доставки.

Підвищення тарифів на газ в Одесі у травні 2025 року залишилось формальністю, оскільки для населення ціни зберегли стабільність, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

У травні 2025 року ситуація на газовому ринку для побутових споживачів в місті залишилась стабільною. Незважаючи на інформаційний шум щодо підвищення тарифів на газ в Одесі, жодних істотних змін у цінах не зафіксовано. Роздрібна вартість природного газу для населення, встановлена ТОВ ГК "Нафтогаз України", залишилась на рівні 7,96 грн за 1 м³ (з ПДВ). Це значення відповідає як місячному, так і річному тарифному.

Щодо вартості розподілу (доставки) газу, вона також залишилася незмінною відповідно до рішень НКРЕКУ. Так, ціна від оператора ПАТ "Одесагаз" становить 1,308 грн за 1 м³, що відповідає чинним нормативам і не зазнало змін під час дії воєнного стану.

Для промислових споживачів (непобутових) у місті Одеса ціна на газ коливалася, однак ці зміни були незначними й не мали суттєвого впливу на ринок. Отже, попри побоювання, збільшення розцінок у травні 2025 року не стало реальністю серед населення.

Місцевим споживачам рекомендують стежити за оновленнями тарифів і змінами ринку за допомогою офіційних джерел.

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