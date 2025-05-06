Повышение тарифов на газ в Одессе в мае 2025 года коснулось стоимости доставки.

Повышение тарифов на газ в Одессе в мае 2025 осталось формальностью, поскольку для населения цены сохранили стабильность, сообщает Politeka .

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

В мае 2025 г. ситуация на газовом рынке для бытовых потребителей в городе осталась стабильной. Несмотря на информационный шум о повышении тарифов на газ в Одессе, никаких существенных изменений в ценах не зафиксировано. Розничная стоимость природного газа для населения, установленная ООО ГК "Нефтегаз Украины", осталась на уровне 7,96 грн за 1 м³ (с НДС). Это значение соответствует как месячному, так и годовому тарифному плану.

Относительно стоимости распределения (доставки) газа она также осталась неизменной в соответствии с решениями НКРЭКа. Так, цена от оператора ПАО "Одессагаз" составляет 1,308 грн за 1 м³, что соответствует действующим нормативам и не изменилось во время действия военного положения.

Для промышленных потребителей (небытовых) в городе Одесса цена на газ колебалась, однако эти изменения были незначительными и не оказали существенного влияния на рынок. Итак, несмотря на опасения, увеличение расценок в мае 2025 не стало реальностью среди населения.

Местным потребителям рекомендуют следить за обновлением тарифов и изменениями рынка с помощью официальных источников.

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