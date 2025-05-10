Подорожание проезда в Одесской области в 2025 году стало темой номер один для обсуждения среди местных жителей.

Подорожание проезда в Одесской области волнует людей, ведь это отражается на семейном бюджете многих, сообщает Politeka.

Как выяснилось, подорожание проезда в Одесской области не одинаково для всех: некоторые районы почувствовали его значительно сильнее других. К примеру, жители областного центра и близлежащих населенных пунктов стали свидетелями стремительного роста цен на автобусы и маршрутки.

В частности, в маршрутках, соединяющих наш облцентр и Южное тариф на популярных маршрутах №67 и №68 поднялся на 20 гривен, теперь поездка стоит 70 гривен. Те, кто часто ездит по этой дороге, уже успели почувствовать на себе эти изменения.

Подорожание проезда в Одесской области также коснулось и жителей Измаила: там за поездку теперь придется выложить не 15, а 20 гривен. Не обошли прыжки вверх и городской транспорт. В облцентре еще в начале года цена билета в трамвае и троллейбусе поднялась до 15 гривен.

Поскольку расходы на топливо и запчасти для транспорта продолжают расти, эксперты не исключают возможность дальнейших изменений в течение года. Однако льготы для школьников и студентов пока остаются, что дает надежду на то, что хотя бы эти категории граждан смогут сэкономить часть денег.

Для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом, предлагаются абонементы: на трамвай или троллейбус – 420 грн в месяц, а на оба вида транспорта – 567.

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