Місто не залишає без підтримки тих, хто постраждав від війни, тому надає безкоштовні продукти для ВПО у Вінниці.

Переселенці, що зараз мешкають в нашому регіоні, мають можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО у Вінниці завдяки кільком організаціям, повідомляє Politeka.

Різні волонтерські та благодійні об'єднання в місті продовжують свою роботу, щоб забезпечити внутрішньо переміщених осіб необхідними базовими харчами та іншою підтримкою.

У числі перших, хто надає безкоштовні продукти для ВПО у Вінниці, волонтери, які розвозять їжу. Якщо вам необхідно, можна звертатися за телефоном +380666837984. Підтримку можуть мати різні категорії людей: діти, пенсіонери, жінки, малозабезпечені сім'ї, багатодітні родини та люди з інвалідністю.

Окрім того, існує ще багато організацій, що надають гуманітарну підтримку. Однією з таких є волонтерська організація «Фенікс». Вона пропонує їжу та медикаменти. Звертатися можна за номерами +380731180494 або +380636809124.

Ще є одна громадська організація "ВІСЬ", яка надає безкоштовні продукти для ВПО у Вінниці. Вона активно працює з жінками, дівчатами та дітьми. Їм можна зателефонувати за номером +380502574284.

У цьому списку є і Центр надання гуманітарної допомоги, що знаходиться за адресою: вул. Соборна, 68. Це приміщення колишнього кінотеатру ім. Коцюбинського, вхід із боку. Контакти: +380970835998 або +380937056191.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про нові правила для переселенців: хто залишиться без виплат у 2025 році

Також Politeka писала, хто отримає підвищені виплати у травні, названі суми.

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів як отримати.