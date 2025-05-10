Город не оставляет без поддержки пострадавших от войны, поэтому предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ в Виннице.

Переселенцы, проживающие сейчас в нашем регионе, имеют возможность получить бесплатные продукты для ВПЛ в Виннице благодаря нескольким организациям, сообщает Politeka.

Различные волонтерские и благотворительные обьеденения в городе продолжают свою работу, чтобы обеспечить внутренне перемещенных лиц необходимыми базовым питанием и другой поддержкой.

В числе первых, кто предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ в Виннице, волонтеры, развозящие еду. Если вам нужно, можно обращаться по телефону +380666837984. Поддержку могут оказать разные категории людей: дети, пенсионеры, женщины, малообеспеченные семьи, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

Кроме того, существует еще много организаций, оказывающих гуманитарную поддержку. Одной из таких является волонтерская организация «Феникс». Она предлагает еду и медикаменты. Обращаться можно по номерам: +380731180494 или +380636809124.

Еще одна общественная организация "ВОТ", которая предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ в Виннице. Она активно работает с женщинами, девочками и детьми. Им можно позвонить по телефону +380502574284.

В этом списке есть и Центр предоставления гуманитарной помощи, расположенный по адресу: ул. Соборная, 68. Это помещение бывшего кинотеатра им. Коцюбинского, вход со стороны. Контакты: +380970835998 или +380937056191.

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