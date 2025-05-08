Безкоштовне житло для ВПО в Харкові зокрема надається для жінок та дівчат, які опинились у складних життєвих обставинах

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові пропонують як благодійні ініціативи, так і комунальні структури, повідомляє Politeka.

У різних районах міста наразі доступні кілька варіантів проживання без оплати. Наприклад, у районі Павлового Поля одна з харків’янок пропонує прихисток жінці або дівчині в обмін на допомогу в прибиранні квартири. Інша пропозиція — кімната в трикімнатній квартирі неподалік метро Масельського: ветеран ЗСУ шукає порядну сусідку, яка допомагатиме з продуктами та прибиранням, без жодної плати. Крім того, благодійний фонд надає безкоштовну кімнату з усіма зручностями у приватному секторі Новоселівки — санвузол, душ, інтернет, меблі — усе необхідне для комфортного проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна також отримати через Центр соціальної підтримки на вулиці Сумській, 72. Тут переселенцям пропонують тимчасову нерухомість, гуманітарну допомогу та консультації. Для довідок працює гаряча лінія: +38 (057) 702-42-42. Також діє програма надання домівки з комунального фонду: строком до року з можливістю продовження, але тільки за умови реєстрації в Єдиній базі ВПО.

На це мають право:

особи без власної нерухомості;

ті, у кого площа житла менше 13,65 м² на особу або 35,22 м² на сім’ю;

люди, що втратили дім через бойові дії (за винятком житла на тимчасово окупованих територіях).

Пріоритет надається найвразливішим категоріям: багатодітним родинам, людям з інвалідністю, пенсіонерам, вагітним та тим, чий дім було зруйновано. Переселенці при цьому оплачують лише комунальні послуги.

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