Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове в частности предоставляется для женщин и девушек, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предлагают как благотворительные инициативы, так и коммунальные структуры, сообщает Politeka.

В разных районах города доступны несколько вариантов проживания без оплаты. Например, в районе Павлова Поля одна из харьковчанок предлагает убежище женщине или девушке в обмен на помощь в уборке квартиры. Другое предложение — комната в трехкомнатной квартире недалеко от метро Масельского : ветеран ВСУ ищет порядочную соседку, которая будет помогать с продуктами и уборкой, без платы. Кроме того, благотворительный фонд предоставляет бесплатную комнату со всеми удобствами в частном секторе Новоселовки – санузел, душ, интернет, мебель – все необходимое для комфортного проживания.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно получить через Центр социальной поддержки на улице Сумской, 72 . Здесь переселенцам предлагают временную недвижимость, гуманитарную помощь и консультации. Для справок работает горячая линия: +38(057)702-42-42 . Также действует программа предоставления дома из коммунального фонда: сроком до года с возможностью продления, но только при регистрации в Единой базе ВПЛ.

На это имеют право:

лица без собственной недвижимости;

те, у кого площадь менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на семью;

люди, потерявшие дом из-за боевых действий (за исключением жилья на временно оккупированных территориях).

Приоритет отдается самым уязвимым категориям: многодетным семьям, людям с инвалидностью, пенсионерам, беременным и тем, чей дом был разрушен. Переселенцы оплачивают только коммунальные услуги.

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