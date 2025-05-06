Як змінилася ситуація в енергосистемі на тлі погіршення погоди в Україні та які графіки відключення світла діятимуть у Київській області 7 травня 2025 року.

У ДТЕК попередили про локальні графіки відключення світла для мешканців Київської області на середу, 7 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними "Укренерго", на тлі погіршення погоди в Україні продовжує зростати рівень споживання електроенергії. Через хмарність у більшості регіонів побутові сонячні електростанції не можуть ефективно працювати, розвантажуючи загальну мережу.

Крім того, енергетики досі продовжують аварійно-відновлювальні роботи в кількох регіонах, де через сильний вітер, дощі та град виникли аварійні ситуації, через що мешканці 11 населених пунктів лишалися без світла, пише Politeka.

У Київській області в середу, 7 травня 2025 року, ДТЕК продовжить проведення профілактичних робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання та допомогти запобігти аваріям у майбутньому. Через це доводиться застосовувати локальні графіки відключення світла.

Зокрема графіки відключення світла 7 травня запроваджуються в межах Кагарлицької територіальної громади в Обухівському районі Київської області. З 8:30 до 19:30 без електроенергії залишаться мешканці села Черняхів по вулицях Вишневій, Запорізькій, Польовій, Приозерній і Трипільській.

Про планові знеструмлення для столиці та інших населених пунктів регіону поки не повідомлялося. Стежте за інформацією на сторінках ДТЕК і своєї територіальної громади.

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