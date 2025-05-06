Как изменилась ситуация в энергосистеме на фоне ухудшения погоды в Украине и графики отключения света будут действовать в Киевской области 7 мая 2025 года.

В ДТЭК предупредили о локальных графиках отключения света для жителей Киевской области на среду, 7 мая 2025 года, сообщает Politeka.

По данным "Укрэнерго", на фоне ухудшения погоды в Украине продолжает расти уровень потребления электроэнергии. Из-за облачности в большинстве регионов бытовые солнечные электростанции не могут эффективно работать, разгружая общую сеть.

Кроме того, энергетики до сих пор продолжают аварийно-восстановительные работы в нескольких регионах, где из-за сильного ветра, дождей и града возникли аварийные ситуации, из-за чего жители 11 населенных пунктов оставались без света, пишет Politeka.

В Киевской области в среду, 7 мая 2025 года, ДТЭК продолжит проведение профилактических работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения и помочь предотвратить аварии в будущем. Поэтому приходится применять локальные графики отключения света.

В частности, графики отключения света 7 мая вводятся в пределах Кагарлыкской территориальной общины в Обуховском районе Киевской области. С 8:30 до 19:30 без электроэнергии останутся жители села Черняхов по улицам Вишневой, Запорожской, Полевой, Приозерной и Трипольской.

О плановых обесточениях для столицы и других населенных пунктов региона пока не сообщалось. Следите за информацией на страницах ДТЭК и своей территориальной общины.

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