Нова система оплати за проїзд у Дніпрі вже доступна для місцевих жителів.

Нова система оплати за проїзд у Дніпрі стає дедалі популярнішою серед пасажирів міського транспорту завдяки мобільному застосунку єДніпро, повідомляє Politeka.

Застосунок єДніпро активно впроваджується у життя дніпрян і вже став звичним інструментом для оплати проїзду в електротранспорті. За словами представниці КП «єДніпро» Софії Приліпко, додаток завантажили понад 85 тисяч користувачів. Щодня близько 10 тисяч платежів здійснюється саме через цей сервіс, що свідчить про його ефективність і зручність.

Розрахунок в електротранспорті здійснюється просто: пасажир сканує QR-код, розміщений у трамваї чи тролейбусі, далі в додатку обирає спосіб – карткою будь-якого банку – та підтверджує платіж. Після цього квиток слід показати водію або кондуктору. Нова система оплати за проїзд у Дніпрі дозволяє також накопичувати кешбек у рамках державної програми, якщо користувач застосовує картку банку-учасника.

Окрім розрахунку, через цю програму можна придбати абонементи на певний термін, що зручно для постійних пасажирів. Додаток також дає змогу у реальному часі відстежувати рух транспорту, що значно полегшує планування поїздок. Сервіс працює на Android та iOS, а реєстрація проходить за номером телефону.

Міська влада закликає дніпрян переходити на безготівкову форму розрахунків, що не лише зручно, а й сприяє розвитку цифрових сервісів у громадському транспорті.

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