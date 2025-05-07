Новая система оплаты за проезд в Днепре становится все более популярной среди пассажиров городского транспорта благодаря мобильному приложению Днепр, сообщает Politeka.

Программа «єДніпро» активно внедряется в жизнь днепрян и уже стал привычным инструментом для оплаты проезда в электротранспорте. По словам представительницы КП «єДніпро» Софии Прилипко, приложение загрузили более 85 тысяч пользователей. Ежедневно около 10 тысяч платежей осуществляется именно через этот сервис, что свидетельствует о его эффективности и удобстве.

Расчет в электротранспорте производится просто: пассажир сканирует QR-код, размещенный в трамвае или троллейбусе, далее в приложении выбирает способ – картой любого банка – и подтверждает платеж. После этого билет следует показать водителю или кондуктору. Новая система оплаты за проезд в Днепре позволяет также накапливать кэшбек в рамках государственной программы, если пользователь применяет карту банка-участника.

Кроме расчета через эту программу можно приобрести абонементы на определенный срок, что удобно для постоянных пассажиров. Приложение также позволяет в реальном времени отслеживать движение транспорта, что значительно облегчает планирование поездок. Сервис работает на Android и iOS, а регистрация проходит по телефону.

Городские власти призывают днепрян переходить на безналичную форму расчетов, что не только удобно, но и способствует развитию цифровых сервисов в общественном транспорте.

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