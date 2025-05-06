Відключення газу у Дніпрі 7 травня стосуватиметься лише окремих районів міста.

Відключення газу у Дніпрі 7 травня станеться через проведення запланованих ще на початку місяця планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба Газмережі.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання у Дніпрі та Дніпровському районі, фахівці Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» тимчасово обмежать подачу блакитного палива:

Відключення газу у Дніпрі 7 травня зачепить будинки за адресами:

вул. Князя Ярослава Мудрого, 29;

пр. Мануйлівський, 5.

Поновлення подачі блакинтого палива відбудеться після завершення ремонтних робіт. При цьому мешканці зобов’язані надати фахівцям газорозподільної компанії доступ до кожного газифікованого помешкання.

Це передбачено пунктами 4–8 глави 8 розділу V Правил технічної експлуатації систем газопостачання (ПТЕСГ), затверджених наказом Міністерства енергетики України №402 від 21.10.2024 року. Згідно з вимогами, перед повторним підключенням усі елементи системи газопостачання та обладнання повинні пройти зовнішній огляд і тестування на герметичність (опресовування повітрям). Подача газу без виконання цих процедур заборонена.

Усі роботи з ремонту та модернізації фінансуються за рахунок тарифу на розподіл. Тож своєчасна оплата доставки блакитного палива з боку споживачів — запорука безперебійної та безпечної роботи газових мереж.

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