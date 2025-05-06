Отключение газа в Днепре 7 мая будет касаться только отдельных районов города.

Отключение газа в Днепре 7 мая произойдет из-за проведения запланированных еще в начале месяца плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба Газсети.

В связи с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения в Днепре и Днепровском районе специалисты Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» временно ограничат подачу голубого топлива:

Отключение газа в Днепре 7 мая коснется дома по адресам:

ул. Князя Ярослава Мудрого, 29;

пр. Мануйловский, 5.

Возобновление подачи голубого топлива произойдет по завершении ремонтных работ. При этом жители обязаны предоставить специалистам газораспределительной компании доступ к каждому газифицированному жилью.

Это предусмотрено пунктами 4-8 главы 8 раздела V Правил технической эксплуатации систем газоснабжения (ПТЭСГ), утвержденных приказом Министерства энергетики Украины №402 от 21.10.2024 года. Согласно требованиям перед повторным подключением все элементы системы газоснабжения и оборудования должны пройти внешний осмотр и тестирование на герметичность (опрессовка воздухом). Подача газа без выполнения этих процедур запрещена.

Все ремонты и модернизации финансируются за счет тарифа на распределение. Так что своевременная оплата доставки голубого топлива со стороны потребителей – залог бесперебойной и безопасной работы газовых сетей.

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