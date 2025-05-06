Попри те, що відключення газу в Харківській області 7 травня не відбудеться, місцевих попросили про одну річ.

Хоч відключення газу в Харківській області 7 травня не відбудеться, мешканців Балаклії просять не користуватися ним, повідомляє Politeka.

Харківська філія «Газмережі» звертається до жителів міста з проханням за можливості не використовувати газ, починаючи з 8:00. Таке тимчасове обмеження на використання газу необхідне для того, щоб роботи з ремонту газових мереж пройшли швидше, а терміни відновлення газопостачання були мінімальними.

Газовики наголошують, що якщо мешканці Балаклії не дотримуватимуться цієї вимоги, це може призвести до значних затримок в процесі відновлення постачання газу. Якщо тиск у газовій системі 7 травня не буде достатнім, це призведе до того, що газовики змушені будуть відновлювати газопостачання індивідуально для кожного приватного будинку або квартири, що збільшить час, необхідний для повернення блакитного палива.

Однак, якщо тиск у газовій системі вдасться утримати, роботи з ремонту завершаться вчасно, і вже ввечері 7 травня мешканці зможуть знову використовувати газ. Тому газова компанія закликає споживачів ставитися з розумінням до ситуації і дотримуватися вказівок

Звернення газовиків є важливим для зменшення термінів відновлення газопостачання, і вони сподіваються на активну співпрацю з людьми із Балаклії. Отже, хоч відключення газу в Харківській області 7 травня не буде, містяни мають дотримуватися умов.

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